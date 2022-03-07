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Проєкт рішення: Євросоюз відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля

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Проєкт рішення: Євросоюз відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля
Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову від імпорту російських енергоресурсів

 "Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля", - так дослівно звучить проєкт заяви лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ  з посиланням на Reuters.

Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45 відсотків газу, що імпортується, також росія покриває близько третини потреб у нафті і майже половину – у вугіллі.

Читайте також: ЄС має повністю позбавитися залежності від нафти та газу з РФ, – фон дер Ляйєн

Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Это решение, самая болезненная санкция.
  • olele
    Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️@UaArtem

    россияне в 1991-м.: А сколько у тебя на книжке сгорело?
    россияне в 2022-м: а сколько у тебя на мастер кард сгорело?
  • Влад Воланд
    Давно пора.
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