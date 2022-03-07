Проєкт рішення: Євросоюз відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля
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Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову від імпорту російських енергоресурсів
"Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля", - так дослівно звучить проєкт заяви лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45 відсотків газу, що імпортується, також росія покриває близько третини потреб у нафті і майже половину – у вугіллі.