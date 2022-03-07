Проєкт рішення: Євросоюз відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля

Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову від імпорту російських енергоресурсів

"Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля", - так дослівно звучить проєкт заяви лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45 відсотків газу, що імпортується, також росія покриває близько третини потреб у нафті і майже половину – у вугіллі.

Читайте також: ЄС має повністю позбавитися залежності від нафти та газу з РФ, – фон дер Ляйєн