НАТО не готове рухатися до закриття неба над Україною, - посол США при Альянсі Сміт

Постійний представник США в НАТО Джуліана Сміт заявила, що Альянс не буде рухатися вперед із питанням закриття неба над Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Наша мета зараз - фактично зупинити війну. Ми не хочемо розширювати цей конфлікт за межі України, і тому зараз колективний сигнал НАТО полягає в тому, що НАТО не готове просуватися вперед із забороненою для польотів зоною", - сказала вона.

Водночас, додала Сміт, зараз члени НАТО роблять кроки, щоб надати потужну підтримку Україні та оцінити її безпекові потреби в режимі реального часу.

Вона також зазначила, що Альянс вживає заходів для захисту своїх членів.

"Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. НАТО готове до цього і вже вживає заходів для посилення свого східного флангу", - сказала Сміт.

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