Байден, Шольц, Макрон та Джонсон підтвердили рішучість підвищувати втрати Росії за вторгнення в Україну
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Лідери західного світу домовились продовжувати санкційний таск на Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері президента США.
"Президент Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок з президентом Макроном, канцлером Шольцом і прем’єр-міністром Джонсоном. Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати витрати Росії за її неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну.
Вони також підкреслили свою відданість продовженню надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, вони обговорили останні відносини з президентами України та Росії", - відзначається у повідомленні.