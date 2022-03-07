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Байден, Шольц, Макрон та Джонсон підтвердили рішучість підвищувати втрати Росії за вторгнення в Україну

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Лідери західного світу домовились продовжувати санкційний таск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері президента США.

"Президент Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок з президентом Макроном, канцлером Шольцом і прем’єр-міністром Джонсоном. Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати витрати Росії за її неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну.

Вони також підкреслили свою відданість продовженню надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, вони обговорили останні відносини з президентами України та Росії", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден проведе відеоконференцію з Макроном, Шольцом та Джонсоном щодо ситуації в Україні

Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy


    Это не байка: СМИ нашли киевлянку, сбившую вражеский дрон банкой консервации Женщина рассказала, что это произошло на рассвете. Она сидела на балконе и курила. "Смотрю, что-то медленное плывет. Сначала подумала, ворону подбили. А потом услышала жужжание", - сказала она.

    Призналась, что до этого ни разу не видела дроны вблизи. Впрочем, услышав звук, поняла: перед ней точно не птица.

    В квартире нашлось бы что-нибудь более подходящее, чтобы запустить во вражеское устройство. Но в тот момент подумала, что пока забежит в комнату и вернется, потеряет время - дрон может скрыться. В то же время банки с консервацией стояли под ее стулом.

    Поэтому Елена схватила одну банку и изо всех сил запустила: "Пожалуй, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как же жаль тех помидоров... Не знаю, откуда взялись байки об огурцах".

    "Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка", - уточнила Елена.
  • Семен Шкаралупа
    А зброя звідки? А легіон іноземний? А гроші? А мітинги простих і не дуже людей на підтримку, що також додає впевненості?
  • Баритон Саша
    Чим, піздежом?
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