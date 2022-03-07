Окупанти заявили про готовність відкрити гумкоридори для населення п'яти міст

Російські окупанти заявляють, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10.00 8 березня