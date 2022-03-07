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Окупанти заявили про готовність відкрити гумкоридори для населення п'яти міст

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Окупанти заявили про готовність відкрити гумкоридори для населення п'яти міст
Російські окупанти заявляють, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10.00 8 березня

Російське державне видання "РИА Новости" повідомляє, нібито російське міністерство оборони оголошує "режим тиші" з 10 години 8 березня для виходу населення з п'яти міст України, інформує Цензор.НЕТ.

Ані маршруту коридорів, ані механізмів забезпечення припинення вогню не опублікували.

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Топ коментарі

  • Ua_analytic
    Эти все коридоры в сторону России. Чтоб взять людей в заложники. Россия - фашизм и терроризм.
  • PREDATOR PREDATOR
    Брешуть.Вони або візьмуть людей в полон,або будуть обстрілювати.Як можна вірити тим,хто дітей вбиває?
  • Александр 57780cc6
    Основные города для захвата, не видитесь!!!
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