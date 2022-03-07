Окупанти заявили про готовність відкрити гумкоридори для населення п'яти міст
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Російські окупанти заявляють, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10.00 8 березня
Російське державне видання "РИА Новости" повідомляє, нібито російське міністерство оборони оголошує "режим тиші" з 10 години 8 березня для виходу населення з п'яти міст України, інформує Цензор.НЕТ.
Ані маршруту коридорів, ані механізмів забезпечення припинення вогню не опублікували.