Нардепа Шевченка затримали під час спроби перейти польський кордон
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Народного депутата Євгена Шевченка дійсно затримали під час спроби перейти українсько-польський кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію, поширену раніше низкою ЗМІ, підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.
Водночас співрозмовник агентства не навів додаткових деталей затримання.
Шевченко відомий своєю підтримкою Олександра Лукашенка.
Виїзд з України чоловіків від 18 до 60 років нині заборонений.