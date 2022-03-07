Ми перемололи третину російської армії, - Антон Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що українські збройні сили успішно відбивають атаку російської армії, і вже "перемололи" третину солдатів РФ. Найбільше російських солдатів полягло під час спроб взяти Київ і Харків.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю виданню "НВ", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН.

"Завжди є співвідношення 1:3. Фактично, ми перемололи тут третину російської армії. Вона втратила нагоду робити серйозні наступальні операції під Києвом, під Харковом. Єдина зараз їхня надія — вони хочуть взяти Маріуполь. Але не вийде", - сказав Геращенко.

Також чиновник зазначив, що вже в полон до українців потрапили близько двох тисяч російських найманців. Але точної цифри поки що немає, це лише приблизні підрахунки. Щодня цей показник збільшується.

"Зазвичай це призовники 18−20 років, які абсолютно не готові були воювати. Не збиралися воювати, вони не мають мотивації", - сказав Антон Геращенко.

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