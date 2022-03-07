Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Пресслужба ГУР Міноборони повідомляє, інформує Цензор.НЕТ, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі.
Крім того, українські захисники поприлюднили детальну інформацію та контакти сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями).
Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю:
Сторінка соцмережі "ВКонтакті" https://vk.com/id210917441 (не активна)
Сторінка соцмережі "Однокласники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476
Сторінка соцмережі "Однокласники" https://ok.ru/profile/328365035630
Сторінки в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786
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