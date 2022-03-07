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Зеленський про переговори з РФ у Білорусі: Кожен день боротьби та спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію

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Зеленський про переговори з РФ у Білорусі: Кожен день боротьби та спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію
Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори делегацій України та РФ у Білорусі.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувся третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати, третій і фінальний, але ми реалісти, тому будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: "Ось як ми прийдемо до миру", - сказав президент.

За словами Зеленського, кожен день боротьби та спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • olele
    😠У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір… Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: #дорога_життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою.🇺🇦 І ми продовжуємо рятувати - надійно, натхненно, залізно.
    8 березня сполучення по основних станціях виглядатимуть наступним чином:

    ✅Київ:
    01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків
    01:56 - №16 Рахів - Харків
    04:02 - №002 Костянтинівка - Івано-Франківськ
    04:21 - №260 Ворохта - Київ
    06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
    07:00 - №722 Дарниця - Харків
    07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
    08:00 - №705 Дарниця - Львів
    12:06 - №45 Ужгород - Лиман
    13:34 - №114/142 Лиман - Львів
    14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
    14:25 - №769 Київ - Кам'янець-Подільський
    15:02 - №55 Київ - Рахів
    17:00 - №743 Київ - Львів
    17:12 - №13 Київ - Солотвино
    17:42 - №792 Київ - Кременчук
    17:42 - №790 Київ - Кропивницький
    18:30 - №81 Київ - Ужгород
    19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
    19:48 - №95 Київ - Рахів
    20:05 - №29 Київ - Ужгород
    20:12 - №49 Київ - Трускавець
    20:21 - №59 Київ - Чоп
    20:21 - №57 Київ - Ворохта
    21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
    21:15 - №105 Київ - Одеса
    21:22 - №97 Київ - Ковель
    22:03 - №149 Полтава - Чернівці
    22:10 - №17 Харків - Ужгород
    22:22 - №7 Київ - Чернівці
    22:37 - №91 Київ - Львів
    22:47 - №46 Ужгород - Лиман
    23:46 - №771 Київ - Хмельницький

    ✅Харків:
    04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
    07:15 - ІС+ Харків - Львів
    08:00 - ІС+ Харків - Львів
    08:20 - №138 Хмельницький - Лиман
    09:15 - №090 Одеса - Лиман
    09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород
    10:30 - №796 Дніпро - Бахмут
    11:00 - № 207/208 Харків - Львов
    12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль
    12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород
    14:00 - ІС+ Харків - Львів
    14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
    15:00 - №219 Харків - Львів
    15:09 - №17 Харків - Ужгород
    17:00 - №723 Харків - Львів
    19:27 - №796 Харків - Дніпро
    20:15 - №021 Харків - Трускавець
    21:43 - №7 Харків - Одеса
    22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ
    22:46 - №090 Лисичанськ - Одеса

    ✅Запоріжжя:
    07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя
    07:59 - №086 Львів - Запоріжжя
    08:16 - №38 Київ - Запоріжжя
    12:20 - №223 Запоріжжя - Львів
    14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель
    14:45 - №004 Запоріжжя - Ужгород
    16:05 - №068 Запоріжжя - Львів
    16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель
    21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
    22:26 - №070 Львів - Запоріжжя

    ✅Дніпро
    05:00 - №38 Київ - Запоріжжя
    06:23 - №796 Дніпро - Харків
    12:00 - №201 Дніпро - Львів
    14:00 - №732 Дніпро - Львів
    15:00 - №212 Дніпро - Трускавець
    16:39 - №6 Запоріжжя - Ужгород

    ✅На додачу до графікових сполучень заплановані евакуаційні рейси з
    Кривого Рога:
    10:30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм
    14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів
    19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород
    20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп

    ✅Одеси:
    22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород
    Евакуаційні електрички курсуватимуть:
    •на ділянці Харків - Полтава - Кременчук;
    •з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
    •з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.
    Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

    ✅Міжнародні евакуаційні рейси:
    № 950 Львів - Хрубешув о 00:01;
    № 7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40;
    № 7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27;
    № 952 Львів - Хрубешув о 07:10;
    № 35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;
    № 7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52;
    № 908/907 Дніпро - Хелм о 08:00
    № 7614/7615 Кривий Ріг - Хелм о 10:30;
    № 911/912 Дніпро - Хелм о 10:30;
    № 902/901 Запоріжжя - Хелм об 11:00;
    № 7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12;
    № 7616/7617 Львів - Хелм о 14:00;
    № 7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40;
    № 67/68 Київ - Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
    № 7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55;
    № 7618/7619 Львів - Хелм о 20:30;
    № 7620/7621 Львів - Хелм о 23:55.

    Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
  • Gyro
    Зеленський підписав указ про відкликання всіх українських миротворців для захисту України.
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