Зеленський про переговори з РФ у Білорусі: Кожен день боротьби та спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію
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Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори делегацій України та РФ у Білорусі.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбувся третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати, третій і фінальний, але ми реалісти, тому будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: "Ось як ми прийдемо до миру", - сказав президент.
За словами Зеленського, кожен день боротьби та спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію.