Adidas зупиняє роботу в РФ

Німецька компанія Adidas, один зі світових лідерів з виробництва спортивних товарів, призупиняє роботу у РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що Adidas призупинить продаж онлайн і в роздрібних магазинах Росії до кінця цього тижня на невизначений термін.

Також повідомляється, що співробітники компанії в РФ продовжать отримувати зарплату і не будуть звільнені.

Раніше бренд Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.

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