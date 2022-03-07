Первое хозяйство раз#бано. Герасимов двухсотый, - російського генерала, заступника командувача 41-ї армії, Герасимова ліквідовано під Харковом

Під Харковим ліквідований генерал-майор армії окупантів Валерій Герасимов, а також поранено декілька офіцерів штабу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.

Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль "за повернення Криму". Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин№, - відзначається у повідомленні.

Переговори окупантів - за Посиланням 1 та Посиланням 2