Обійшла Іран і Північну Корею: проти Росії введено найбільшу кількість санкцій у світі

Росія стала об'єктом 2778 нових санкцій за 10 днів

Всього за 10 днів після вторгнення в Україну Росія обійшла Іран і Північну Корею і стала країною, на яку поширюється найбільша кількість санкцій, - повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За даними глобальної бази даних з відстеження санкцій, в результаті сплеску дій, зроблених США і європейськими союзниками починаючи з 22 лютого, росія стала об'єктом 2778 нових санкцій.

Загальна кількість санкцій щодо країни збільшилася до більш ніж 5530. Це більше, ніж має Іран, який зіткнувся з 3616 санкціями протягом десятиліття, в основному за свою ядерну програму і підтримку тероризму, Сирії, що зіткнулася з 2608 санкціями, Північної Кореї - 2077, Венесуели, М'янми і Куби - 651, 510 та 208 відповідно.

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