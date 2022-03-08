Кубраков: транспортну інфраструктуру відновлять за рік, збитки – 10 мільярдів доларів

Збитки для транспортної інфраструктури від війни становлять понад 10 млрд доларів, відновити її переважно вдасться за рік.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

За його словами, на кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладання, аеропорти) збитки від російської агресії перевищили 10 млрд доларів.

"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша – Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми також будемо відновлювати цю країну не самостійно", – заявив Кубраков.

Він переконаний, що більшість об’єктів буде відновлено за рік, а найскладніші та найбільші комплекси – "це максимум до 2 років".

"Ми точно переможемо і точно все відбудуємо", – запевнив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США допоможуть Україні відновити інфраструктуру після війни, – міністр