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"Ну мы троих расстреляли. Ну а что", - російські окупанти здійснили військовий злочин - вбили трьох цивільних українців. АУДIО

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Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував запис перемовин російських окупантів, у якому він розповідає про скоєння злочину - розстріл цивільних українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"За це ми будемо палити й випалювати!  На цьому записі солдат РФ розповідає, що вчора на них у лісі вийшли цивільні українці.

Солдати РФ їх ​​спочатку розділили, обшукали, а потім вирішили розстріляти. Його дружина питає, чому українців просто не полонили.

Фігурант відповів, що полонених немає можливості утримувати, нічим годувати, і вони їх розстріляли, бо українці могли б розповісти, де перебувають солдати РФ, здати позицію. Розповісти скільки у них мінометів та машин", - підкреслив Геращенко.

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Він зазначив: "Голі тіла цих нещасних українців із мішками на голові лежать у лісі, десь у Бородянському районі. Після нашої Перемоги ми знайдемо та поховаємо їхні останки з належними почестями. А тебе погань, ми знайдемо! Ми знаємо хто ти, і ти відповісиш разом із усіма ублюдками, які розстріляли трьох беззахисних, захоплених у заручники, українців!"

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Значит пора заканчивать брать в плен эту дичь
  • Andrey Levenov
    а мы их пирожками кормим... 2тыс я думаю достаточно дабы своих поменять, остальных всех расстреливать по тихому!!!!!!!
  • Raised Right
    Не знали, говорите, на учениях, говорите?
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