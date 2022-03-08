Червоний Хрест діє всупереч своєму призначенню через страх перед Росією, – Верещук
Про це вона заявила під час телемарафону українських каналів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я спілкуюсь зараз дуже багато з Червоним Хрестом... і спостерігаю, як ті, хто має нейтральний статус і мали б забезпечити гуманітарні коридори, плазуючи, фактично принижуючись перед Російською Федерацією, бояться у них навіть взяти листа, в якому Російська Федерація мала б підтвердити наявність і акцептацію маршруту, який ми погодили.
Не говорячи про те, щоб дати автівку, яка стане на чолі колони та засвідчуватиме, що це діти, жінки, що це медикаменти та продукти".
Верещук звернулася до Емманюеля Макрона, Бориса Джонсона та Джо Байдена із закликом допомогти відкрити реальні дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням, тисячам людей, в тому числі – іноземним громадянам.