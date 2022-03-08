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Зеленський про обстріл Макарівського хлібзаводу російськими окупантами: "Ким треба бути, щоб таке робити? Це нелюди"

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Зеленський про обстріл Макарівського хлібзаводу російськими окупантами: "Ким треба бути, щоб таке робити? Це нелюди"
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія може помститись за кожну ракету та бомбу, скинуту російськими окупантами.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська армія тримає позиції. Молодці. Наносить противнику надзвичайних болісних втрат. Захищає, контратакує, якщо треба, може помститись. За кожну ракету і бомбу, за кожний зруйнований цивільний об'єкт. Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого? Старий хлібзавод. Вдумайтесь. Стріляти в хлібзавод, ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву в Житомирській області? Церкву Різдва Пресвятої Богородиці, побудовану у 1862 році. Це нелюди", - наголосив президент.

Раніше повідомлялось, що Росія здійснила удар по Макарівському хлібзаводу.

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Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Це покоління в рашці втрачене для людської цивілізації. І не одне. Більше 100 млн нЕлюдів- що людству з цим робити я х/з
  • Petrov Viktor
    Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
  • Алексей Технолог
    Щось мене найменше сьогодні турбує доля Європи та Заходу.
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