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За добу 7 березня збито 3 ворожі літаки та 1 вертоліт. З початку війни - 52 літаки та 69 вертольотів, - Повітряні сили ЗСУ

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За добу 7 березня збито 3 ворожі літаки та 1 вертоліт. З початку війни - 52 літаки та 69 вертольотів, - Повітряні сили ЗСУ
Командування Повітряних сил ЗСУ відзвітувало за роботу протягом 7 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці командування. 

У повідомленні зазначається: "12 доба війни, а українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі. Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із "крилатих" була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача.

Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони – Привиди! І довели це минулої ночі, знищивши у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій – у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська.

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Надзвичайно успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.

Іще протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.

Таким чином, можна підбити попередні підсумки дванадцятої доби в повітряному протистоянні нашої системи протиповітряної оборони з російсько-фашистськими військами.

Йдеться про ППО усіх складових Сил оборони України, від Повітряних Сил – до територіальної оборони. Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

Закриваємо небо самі і NATO запрошуємо! Слава полеглим Героям в боротьбі за Україну!"

Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
  • Jimmy Hill
  • Alexander Kravchenko
    Вони враховані в загальній статистиці.
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