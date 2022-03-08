Путін вербує іноземних найманців для війни з Україною, – Пентагон

У США підтверджують інформацію про можливе залучення РФ іноземних найманців для участі у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

"У нас є докази, які заслуговують на увагу і які підтверджують цю історію, що вони (РФ - ред.) насправді намагаються завербувати іноземних бойовиків", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За словами Джона Кірбі "Попри понад 150 000 російських військовослужбовців, військове просування вглиб України зупинено, особливо на півночі. В такій ситуації містер Путін визнав за потрібне спробувати залучити іноземних бійців для цієї його війни".

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Вперше про можливу участь іноземних найманців на боці РФ повідомила Wall Street Journal. За її інформацією, Росія вже організувала канал постачання бойовиків з Сирії для їхньої подальшої участі у війні проти України.

"Оцінка американської влади свідчить, що Росія, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями наймає там вояк зі сподіваннями, що їхній досвід вуличних боїв дозволить взяти Київ", - розповідає видання про дані, що є в уряді США.

Також джерела WSJ стверджують, що частина цих бойовиків вже у Росії та проходять тренування перед відправкою до України.