Поліцейські з миколаївського КОРД нищать бронетехніку окупантів. ВIДЕО
24 33613
Поліцейські з миколаївського корпусу оперативно-раптової дії знищили бронетехніку ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ відео з'явилося в мережі.
Як інформує Цензор.НЕТ відео з'явилося в мережі.
Действительно, а вот что делают рузке танки возле здания Николаевского аэропорта какбе никого не удивляет, они не потерялись не?
Пам'ятаємо за нами наші найкращі дівчата та сім'ї.
Да, да. Украина сама на себя напала, а кацап ни в чем не виноват. В спам, животное.