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Поліцейські з миколаївського КОРД нищать бронетехніку окупантів. ВIДЕО

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Поліцейські з миколаївського корпусу оперативно-раптової дії знищили бронетехніку ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ відео з'явилося в мережі.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Действительно, а вот что делают рузке танки возле здания Николаевского аэропорта какбе никого не удивляет, они не потерялись не?
  • Petrov Viktor
    Пам'ятаємо за нами наші найкращі дівчата та сім'ї.
  • Muni
    Да, да. Украина сама на себя напала, а кацап ни в чем не виноват. В спам, животное.
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