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Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії

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Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії
Американська компанія Procter & Gamble зупиняє інвестиції та рекламну діяльність в РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Procter & Gamble

 "Ми припинили всі нові капіталовкладення в Росії та зупиняємо всю медійну, рекламну діяльність. Ми значно скорочуємо наш продуктовий портфель, щоб зосередитись на основних товарах для здоров'я, гігієни та особистої гігієни, необхідних багатьом російським сім'ям, які залежать від них у своєму повсякденному житті", - відзначається у повідомленні.

 Компанії, зокрема, належать бренди Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Always, Tampax, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Fairy, Mr. Proper, Oral-B, Blend-a-Med, Old Spice, Safeguard.

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Топ коментарі

  • Urs
    От зачем им гигиена?? Они приходят к тому, кем были сотни лет. В конце концов есть лыко, береста, пенька.... сухой ягель тоже гигроскопичен. пусть сами делают памперсы. На базе Сколково хороший завод можно построить - и памперсы будут, и туалетная берес... тьфу, то есть бумага.
  • Виктор Дийнега
    Отлично. В каменный век упырей, там им место
  • Fjall_Raven
    і зостануться дарагіє рассєянє з віхтями в сраках )
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