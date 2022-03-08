Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії

Американська компанія Procter & Gamble зупиняє інвестиції та рекламну діяльність в РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Procter & Gamble

"Ми припинили всі нові капіталовкладення в Росії та зупиняємо всю медійну, рекламну діяльність. Ми значно скорочуємо наш продуктовий портфель, щоб зосередитись на основних товарах для здоров'я, гігієни та особистої гігієни, необхідних багатьом російським сім'ям, які залежать від них у своєму повсякденному житті", - відзначається у повідомленні.

Компанії, зокрема, належать бренди Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Always, Tampax, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Fairy, Mr. Proper, Oral-B, Blend-a-Med, Old Spice, Safeguard.

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