Представник США в ОБСЄ Карпентер про обстріл Росією гуманітарних коридорів: Це чисте зло
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Сполучені Штати вважають "чистим злом" обстріл російськими військами гуманітарних коридорів в Україні.
Про це заявив очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У суботу та неділю Росія погодилася відкрити гуманітарні коридори з Волновахи та Маріуполя, але потім розбомбила виїзну дорогу якраз в той момент, коли мирні жителі виїжджали. Це – чисте зло", - сказав він.
Карпентер також назвав "верхом цинізму" зроблену у понеділок Росією пропозицію щодо того, щоб українці рятувалися від російської агресії, вирушаючи гуманітарними коридорами до Росії та Білорусі.