$723 млн підтримки отримає Україна від Світового банку
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Рада Світового банку ухвалила рішення про підтримку України на суму $723 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням сайт Банку.
"Пакет, затверджений Радою, складається з додаткової позики на 350 мільйонів доларів і гарантій у розмірі 139 мільйонів доларів, а також мобілізації грантового фінансування в розмірі 134 мільйони доларів і паралельного фінансування в розмірі 100 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця підтримка допоможе уряду України надавати критично важливі послуги громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.