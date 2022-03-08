$723 млн підтримки отримає Україна від Світового банку

Рада Світового банку ухвалила рішення про підтримку України на суму $723 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням сайт Банку.

"Пакет, затверджений Радою, складається з додаткової позики на 350 мільйонів доларів і гарантій у розмірі 139 мільйонів доларів, а також мобілізації грантового фінансування в розмірі 134 мільйони доларів і паралельного фінансування в розмірі 100 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця підтримка допоможе уряду України надавати критично важливі послуги громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

Також читайте: Світовий банк готовий дієво підтримувати Україну, - Зеленський