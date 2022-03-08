Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до американських євреїв з проханням про підтримку і прирівняв дії російських окупантів до поведінки нацистів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters
Зеленський заявив: "Це просто чиста нацистська поведінка. Я не можу кваліфікувати це інакше".
Зеленський також озвучив свій заклик під час онлай-звернення до президентів американських єврейських організацій.
Президент переконував учасників конференції, що Україні необхідні збільшення кількості винищувачів із Заходу та закрита повітряна зона над Україною.
Зеленський озвучив список міст і селищ, які, за його словами, були знищені російськими військами.
І додав, що з початком повномасштабного вторгнення Росії українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї.