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Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв

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Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв
Президент України Володимир Зеленський звернувся до американських євреїв з проханням про підтримку і прирівняв дії російських окупантів до поведінки нацистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

Зеленський заявив:  "Це просто чиста нацистська поведінка. Я не можу кваліфікувати це інакше".

Зеленський також озвучив свій заклик під час онлай-звернення до президентів американських єврейських організацій.

Президент переконував учасників конференції, що Україні необхідні збільшення кількості винищувачів із Заходу та закрита повітряна зона над Україною.

Зеленський озвучив список міст і селищ, які, за його словами, були знищені російськими військами.

І додав, що з початком повномасштабного вторгнення Росії українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї.

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Топ коментарі

  • Anatoll 4de917de
    Зеленскому все правильно подсказали:
    Президенты американских еврейских организаций, в отличие от украинских организаций, имеет сильное влияние на руководство США.
  • Wlad Raevsky
    кацапы должны и будут денацифицированы и демилитаризированы.
  • Микола Таберко
    ..."І додав, що з початком повномасштабного вторгнення Росії українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї." Джерело: https://censor.net/ua/n3322683 Може б хтось тут спитав ,особливо мудрі забугорні з вини кого за останні три роки ... особливо не було ракетного озброєння,і всі добре знали ,що укріплена лінія фронту на сході це мінімум на довго, а вийшло ось як- де укріплена де хоть сотня нептунів та вільхів-зупинить не зупинили б, але в перші години і дні війни ( іна потім )врятувалиб тисячі наших життів та значні території.
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