Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів

Національна рада електронних медіа ухвалила рішення заборонити розповсюдження в Латвії 18 російських телевізійних каналів та програм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"NEPLP продовжує дотримуватись рішень про міжнародні санкції у зв'язку із жорстокою війною росії в Україні. Рішення Ради про заборону поширення телеканалів-агресорів у Латвії є логічним кроком для захисту нашого інформаційного простору та зміцнення національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Заборонено наступні канали:

THT-Comedy,

THT4 International,

TNT,

TNT Music,

FRIDAY International,

KHL TV

KHL HDTV,

"Кинопремьера"

"Киносвидание",

"Мужское кино",

"Ля-минор ТВ",

"Авто Плюс",

"Ностальгия",

"ЖИВИ!",

"Кто есть кто",

"Малиш-ТВ",

"Русская ночь",

Zee TV.

Рішення про заборону розповсюдження програм у NEPLP було ухвалено7 березня 2022 року і набуде чинності після його опублікування в латвійському "Офіційному віснику".

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