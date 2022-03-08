Новини

Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів

2 2089
Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів
Національна рада електронних медіа ухвалила рішення заборонити розповсюдження в Латвії 18 російських телевізійних каналів та програм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"NEPLP продовжує дотримуватись рішень про міжнародні санкції у зв'язку із жорстокою війною росії в Україні. Рішення Ради про заборону поширення телеканалів-агресорів у Латвії є логічним кроком для захисту нашого інформаційного простору та зміцнення національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Заборонено наступні канали: 

  • THT-Comedy,
  • THT4 International,
  • TNT,
  • TNT Music,
  • FRIDAY International,
  • KHL TV
  • KHL HDTV,
  • "Кинопремьера"
  • "Киносвидание",
  • "Мужское кино",
  • "Ля-минор ТВ",
  • "Авто Плюс",
  • "Ностальгия",
  • "ЖИВИ!",
  • "Кто есть кто",
  • "Малиш-ТВ",
  • "Русская ночь",
  • Zee TV.

Рішення про заборону розповсюдження програм у NEPLP було ухвалено7 березня 2022 року і набуде чинності після його опублікування в латвійському "Офіційному віснику".

Також читайте: Якщо нас не стане, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни, - Зеленський про агресію РФ

ТОП-новини

всі новини