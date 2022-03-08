ЄС вимагає від Росії припинити обстріли гуманітарних коридорів

Євросоюз рішуче засуджує перешкоджання росією відкриттю гуманітарних коридорів в Україні та продовження обстрілів попри відповідні домовленості.

Про це йдеться у заяві ЄС, висловленій під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Потреба у створенні гуманітарних коридорів, а також захисту та безпечного проходу мирного населення завдяки локальному припиненню вогню є нагальною. Ми рішуче засуджуємо те, що Росія, як агресор, не лише перешкоджає відкриттю таких коридорів, а й, на жаль, порушує досягнуті домовленості, продовжуючи обстрілювати Маріуполь, Волноваху, Харків, Чернігів, Суми та інші українські міста", - йдеться у заяві.

Наголошується, що гуманітарним організаціям України та ООН, МКЧХ, медичному персоналу та неурядовим організаціям, які надають допомогу, "має бути негайно гарантований безпечний, швидкий і безперешкодний доступ до усіх людей в біді на всій території України у межах її міжнародно визнаних кордонів".

В Євросоюзі зазначили, що наразі має місце найбільша загарбницька війна в Європі з часів Другої світової війни, яка була розпочата президентом Путіним проти України, та повідомили про найрішучіше засудження неспровокованого, невиправданого і жорстокого вторгнення Росії в незалежну і суверенну державу.

Читайте: Росія здійснює акти ядерного тероризму, - Україна в ОБСЄ