Канада розглядає можливість запровадження безвізу для українських біженців

В Канаді обговорюють можливості безвізового режиму для українців, які тікають від війни.

Про це заявив тимчасово повірений у справах України в Канаді Андрій Буквич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на запитання щодо можливості скасування Канадою віз для українців, які тікають від війни, Буквич розповів, що канадський міністр з питань імміграції Шон Фрейзер доповідав у парламенті з цього питання.

"Він казав, яка кількість додаткових ресурсів кинута на український напрямок. Для того, щоб ті громадяни, в яких уже є канадська віза, або ті громадяни, які мають рідних і близьких в Канаді з канадським громадянством, могли привезти тих хто шукає притулку, в Канаду. Ці рішення імплементуються", - сказав Буквич.

"Водночас, якщо справа стосується саме безвізового режиму, можу сказати точно, що є консенсус серед політичних сил ухвалити таке рішення. Водночас тривають консультації з урядом і зокрема, з міграційною службою щодо механізмів чіткої реалізації цього політичного рішення. На жаль, поки що позитивної відповіді немає. І уряд Канади працює над визначенням, чи є практичних механізм його реалізації", - зазначив тимчасовий повірений.

Буквич висловив думку, що найближчими тижнями певне рішення щодо прихистку "українців, які тікають від жахів російської війни, буде ухвалене і парламентом і урядом".

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