Китай закликав Росію та Україну до переговорів
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Китай вітає всі дипломатичні зусилля, які сприяють політичному врегулюванню в Україні, і закликає Росію та Україну продовжити переговорний процес, заявив постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми закликаємо Росію та Україну зберігати прихильність до загального напряму політичного врегулювання та дійти до узгодженого рішення, яке враховувало б законні інтереси обох сторін і сприяло міцному миру та безпеці в Європі", - сказав дипломат на засіданні РБ ООН.
Він наголосив: "найголовніше зараз - знизити рівень напруженості, уникнути жертв серед цивільного населення, активізувати дипломатичні зусилля і якнайшвидше повернутися на шлях політичного врегулювання".