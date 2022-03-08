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Китай закликав Росію та Україну до переговорів

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Китай закликав Росію та Україну до переговорів
Китай вітає всі дипломатичні зусилля, які сприяють політичному врегулюванню в Україні, і закликає Росію та Україну продовжити переговорний процес, заявив постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо Росію та Україну зберігати прихильність до загального напряму політичного врегулювання та дійти до узгодженого рішення, яке враховувало б законні інтереси обох сторін і сприяло міцному миру та безпеці в Європі", - сказав дипломат на засіданні РБ ООН.

Він наголосив: "найголовніше зараз - знизити рівень напруженості, уникнути жертв серед цивільного населення, активізувати дипломатичні зусилля і якнайшвидше повернутися на шлях політичного врегулювання".

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Топ коментарі

  • Myroslav Hrabovsky
    Перша умова-припинення вогню і вивід всієї російськоі армії з УКРАЇНИ!
  • Лилия Стацкая
    Ми на своїй землі,і наші ЗСУ боронять свої домівки,у Китая дурні забаганки, хай своїх дітей віддає на поругу кацапам ,якщо такі миролюбні.
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Какой мир, если у нас начинается контрнаступление? Вот ********** до границы - тогда можно говорить о мире и возмещении ущерба.
    А Китай бы подсуетился - на Урале бы с ними мы и встретились...
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