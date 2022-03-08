Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі, - МЗС країни

МЗС Японії оголосило у вівторок, що розширило список юридичних та фізичних осіб Росії та Білорусі, щодо яких запроваджуються санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На додаток до раніше опублікованого списку під японські санкції потрапили прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заступники глави президентської адміністрації Дмитро Козак та Сергій Кирієнко, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, російські бізнесмени Алішер Усманов, Геннадій Тимченко, браття Роттенбери.

До списку санкцій додано також "Агентство інтернет-досліджень" та ПВК "Вагнер".

Білоруський список розширено за рахунок 12 фізичних осіб та 10 юридичних.

У повідомленні МЗС йдеться, що ці заходи вжито "з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації, що стосується України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та внесення вкладу Японії в міжнародні зусилля".

Раніше Японія запровадила санкції щодо російських керівників, зокрема президента РФ Володимира Путіна.

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До санкційного списку були включені також глава МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, начальник генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Під санкції потрапили також 49 російських відомств, банків та компаній, зокрема ФСБ, ГРУ, АТ "Компанія "Сухой", АТ "РЛК "МіГ", держкорпорації "Ростех", ЦБ РФ, ВЕБ, " Промсвязьбанк".

Санкції передбачають заморожування активів фізичних осіб та банків, заборону на "експорт товарів загального призначення, які сприяють зміцненню військового потенціалу Російської Федерації".