"Z означає звірі", - Кислиця на екстреному засіданні Радбезу ООН

Літера Z, якою російські війська позначають свою військову техніку в Україні, означає "звірі".

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Кислиця нагадав, що в Заксенхаузені нацистської Німеччини було збудовано блок знищення з крематорієм і газовою камерою, який есесівці називали "Станція Z".

Також він наголосив, що Росія продовжує цинічно нехтувати нормами міжнародного гуманітарного права, її війська блокують численні спроби української влади евакуювати мирне населення гуманітарними коридорами, відмовляють у доступі міжнародних організацій для надання допомоги найбільш постраждалим містам.

"Ще страшніше - російські війська відкривають вогонь по евакуйованих та машинах, обстрілюють дороги, виділені для гуманітарних коридорів", - зазначив Кислиця.

Під час засідання Радбезу, додав постпред, "стався ще один жахливий приклад нехтування Росією власних зобов’язань щодо гуманітарних коридорів": за наявною інформацією, РФ зірвала досягнуті домовленості щодо гуманітарних коридорів на завтрашній день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця в ООН: Зупинити російських убивць – обов'язок міжнародної спільноти

Нагадаємо, 8 березня має відбутися третій раунд переговорів української та російської делегацій.