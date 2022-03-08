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ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора у війні Росії проти України

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ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора у війні Росії проти України
Євросоюз розглядає режим Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, як співагресора у війні, яку Росія веде проти України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві ЄС, висловленій під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у понеділок у Відні, передає Цензор.НЕТ.

"Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни. Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування", - йдеться в заяві.

Євросоюз виступив з вимогою до Росії "негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод". Також Росія "мусить припинити свою кампанію дезінформації та кібератак".

"Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН", - йдеться у заяві ЄС.

Також читайте: ЄС вимагає від Росії припинити обстріли гуманітарних коридорів

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Не вийде в таргана відкрутитися,кінець путлера це кінець бульбофюрера.
  • Lvbnhj
    Драник вусатий повинен висіти поряд з ******. Крапка
    .

    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Яр Холодний
    Заморяться "мільярдами" розкидаться! Вся Росія - це "колективний Путін" Не Путін сидить у кабіні літака і скидає бомби Не Путін заряджає "Гради" та гармати Не Путін направляє "Калібри" та "Іскандери" на житлові квартали міст
    Путін сидить у бункері на Уралі, а ми в Чернігові вчора засинали під канонаду - вже стали звикать!
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