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Російські окупанти перетворили мирний Ізюм на руїни, - заступник мера Мацокін

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Російські окупанти перетворили мирний Ізюм на руїни, - заступник мера Мацокін
В Ізюмі Харківської області місцеві жителі шостий день перебувають у бомбосховищах через атаки російських окупантів. У місті немає продуктів, тепла, світла, води, не працює зв'язок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це написав заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.

"Більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів та контор, у будівлі лікарні немає вікон, у дитячу спортивну школу влучив снаряд. Центральний парк - як місце кривавого побоїща", - написав він.

За словами чиновника, Ізюм завжди був мирним містом, на його території ніколи не розташовувалися військові частини.

Мацокін додав, що у місті гуманітарна катастрофа – через постійні артобстріли люди не мають можливості виїхати, а волонтери – підвезти допомогу. У лікарнях немає ліків, породіллі з немовлятами змушені перебувати у підвалах.

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Заступник мера просить надати містянам "зелений коридор" для виїзду та завезення гуманітарної допомоги.

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Топ коментарі

  • Nepran Lagidnyi
    Нічого не можна пробачати руССкім,якби жалюгідно вони не виглядали полонені.
  • Вася Сапер
    родила земля нового гитлера- суку *****, будь проклята его мать, которая родила этого убийцу
  • Владимир c2a8b9e2
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