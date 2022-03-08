Місто фактично в облозі, - мер Бучі Федорук

Російські військові вночі здійснили черговий артобстріл Бучі Київської області. Місто перебуває в "облоговому становищі".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова мера Бучі Анатолія Федорука в ефірі українського телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, жителі не мають можливості купити воду, їжу, у них немає світла і можливості виїхати. Місцеві ховаються в підвалах і з ними майже немає зв'язку.

У понеділок, під час третього раунду переговорів між Україною і РФ в Білорусі, російські війська з усього можливого озброєння "били" по Києву і передмістях, зокрема по Бучі.

"Фактично сьомий день Буча, Ворзель, а Гостомель - з самого початку війни в заручниках у російських військ. Були спроби наших ЗСУ і вже майже витіснили російські війська, але через добу вони знову зайшли. Вони контролюють основні вулиці і прострілюють їх. Окупанти не дають жителям в невеликий період, коли немає обстрілів, виходити з осель. Вони прострілюють вулиці", - повідомив Федорук.

Крім того, він зазначив, що комунальні служби та жителі не можуть поховати загиблих цивільних мешканців.

"Собаки фактично розтягують тіла загиблих. Отаку маємо жахливу ситуацію", - розповів Федорук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас немає шансів на порятунок - нам немає куди і як тікати!": Люди з інвалідністю благають про порятунок з Бучі

Мер повідомив, що приблизно о 1:30 відбувся ще один ворожий артобстріл.

Раніше стало відомо, що мер Бучі Анатолій Федорук зазнав поранення під час створення гуманітарних коридорів.