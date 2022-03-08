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"Ми будемо першими, а ви будете другими", - Зеленський попередив Захід, що Росія не обмежиться Україною

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"Ми будемо першими, а ви будете другими", - Зеленський попередив Захід, що Росія не обмежиться Україною
Президент Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що якщо не зупинити війну зараз, то наступними цілями Росії можуть бути вони.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC World News Tonight, інформує Ліга, передає Цензор.НЕТ.

"Всі думають, що ми далеко від Америки чи Канади. Ні, ми в цій зоні свободи. А коли порушують і наступають на межі прав і свобод, то ви маєте нас захищати, – заявив він. – Тому що ми будемо першими. А ви будете другими. Бо чим більше цей звір з’їсть, то тим більше він хоче ще, ще й ще".

На його думку, сьогодні війна в Україні, а завтра може бути "в Литві, Польщі, Німеччині".

Зеленський вчергове наголосив на необхідності забезпечення повітряної безпеки для України.

"Ми не можемо допустити, щоб Росія була тільки там (у небі. – Ред.), тому що вони бомблять нас, обстрілюють, посилають ракети, гелікоптери, реактивні винищувачі – багато чого, – сказав Зеленський. – Ми не контролюємо наше небо".

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Також він впевнений, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну. "Я впевнений, що він може, і я хотів би в це вірити. Він на це здатний", – сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Андрей Торс
    Эх НАТО НАТО скільки сподівань і.... все.
  • Елена Гордиенко 8f5b079c
    Может и сделает, но не так скоро, как нам бы этого хотелось. К сожалению каждая минута этих раздумий уносит человеческие жизни.
  • Оксана Стецьків
    США тепер вже не лідер світового порядку, бо злякались.
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