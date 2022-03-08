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Внаслідок авіаудару військ РФ по Сумах загинуло 9 людей, серед них двоє дітей, - ДСНС. ВIДЕО

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У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який ворог безжально наніс по житловому сектору міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"7 березня в м. Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака. О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Фашисти.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Орки гребані. Вам за все воздасться, кожному, без винятку.
  • andant 1000
    А потім ці льотчики будуть казати, що "ми не знали по кому стріляємо".
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