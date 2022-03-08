Без будівельних гіпермаркетів, косметики Estée Lauder, фінського масла і кави - світові бренди продовжують іти з Росії

Світові бренди продовжують залишати російський ринок - за останні дні звідти пішов відомий виробник косметики, будівельний гіпермаркет, виробники масла та кави.

Про це повідомляє РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія Estée Lauder, що володіє брендами MAC, Clinique і Bobbi Brown, вирішила тимчасово призупинити продажі в Росії, закривши онлайн і офлайн-магазини і припинивши бізнес-інвестиції.

Компанія- власник будівельних гіпермаркетів OBI заявила, що не бачить іншого виходу, "крім як припинити вести бізнес у Росії". У країні OBI має 27 гіпермаркетів, у них працюють майже 5 тис. співробітників.

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Два дні тому компанія IBM повідомила, що припиняє продаж технологій у Росію та співпрацю з її військовими підприємствами. Тепер IBM оголосили, що призупиняють всю комерційну діяльність у країні

Фінські виробники кави Paulig та масла Valio також вирішили залишити російський ринок.

Тим часом, партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати виробництва тих компаній, які оголошують про свій вихід та закриття виробництв у Росії.

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Як відомо, наразі Росія стала лідером з кількості запроваджених проти неї санкцій і обійшла Іран, Сирію та Північну Корею. Кількість санкцій становить 5530, пише Castellum.ai, глобальна базаі даних відстеження санкцій.

Для довідки, Іран, друга за кількістю санкцій країна, "протягом десяти років зіткнувся з 3616 санкціями проти нього, в основному за ядерну програму та підтримку тероризму".