Внаслідок обстрілів військами РФ Рубіжного є загиблі й поранені, у Сєвєродонецьку під вогонь росіян потрапив дитячий садок, - Гайдай

Рубіжне, Кремінна, Попасна – найбільш постраждалі від учорашніх обстрілів російською армією міста на Луганщині.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Зазнавши чергової поразки при спробі увірватися у великі міста, росіяни, зриваючи злість, продовжують обстрілювати житлові будинки. Вони вважають це психологічним тиском та, напевно, їм не дано зрозуміти, що гинуть звичайні беззахисні люди. Однак, навіть побачивши наслідки, росіяни не зупиняються – їх зупинить тільки куля чи полон", – наголосив Гайдай.

Так, вчора приблизно о 22:40 через ворожі обстріли сталося займання квартири на четвертому поверсі будинку по проспекту Московському, 3, в Рубіжному.

Працівники ДСНС зупинили розповсюдження полум’я, врятували мешканців, проте одна жінка загинула ще під час обстрілу.

Осколкових поранень зазнали жінка, яка знаходилась за вищевказаною адресою, та два чоловіки, що проживають по вул. Визволителів,77, а.

Ще одна жінка отримала осколкове поранення в Кремінній – пров. Дитячий, 6.

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Пошкоджені житлові будинки в Кремінній та Попасній.

"Ми маємо і чергові руйнування закладів: о 23:30 внаслідок ворожого вогню пошкоджена будівля Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, а дві години тому російським снарядом пробитий дах у дитячому садочку № 42 в Сєвєродонецьку по вул. Курчатова, 17 а", – сказав очільник Луганщини.