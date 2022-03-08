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Путін помиляється, думаючи, що атаки на мирних жителів зломлять дух захисників України, - Дуда

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Путін помиляється, думаючи, що атаки на мирних жителів зломлять дух захисників України, - Дуда
Російська "тактика" ведення війни проти України з обстрілами будинків і вбивствами мирних жителів не принесе президенту РФ Володимиру Путіну бажаного результату і не зломить опір агресору.

Впевненість у цьому висловив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Twitter глави польської держави.

"Якщо ВВП (Володимир Путін. - Ред.) думає, що, зносячи будинки і вбиваючи мирних жителів, російська армія зломить волю і дух захисників України, вони глибоко помиляються", - пише він.

Дуда зазначив, що спілкувався з президентом України щодо ситуації в країні та оборони від атак окупантів.

"Як сказав мені Володимир Зеленський, кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, вбита російською ракетою, підвищує стійкість Захисників і волю до перемоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська не мають ентузіазму чи готовності до штурму Києва, - Дуда

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Топ коментарі

  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

    11 ч. ·

    В Страсбурзі, поселяюся а готель (потримайте завтра, будь ласка, кулаки за успіх моєї "дипмісії"!)
    Парубок на рецепції, повторивши прізвище:
    - Юкрейніен? Ю Юкрейніен?
    - Єп! - подаю йому паспорт.
    - Тогда можно говорить по-русски?..

    Видно, щось змінилось у моєму обличчі, навіть в окулярах і під маскою, бо він наступної ж миті майже волає, поспішно:
    - Я не из России! Я с Грузии! Я вас очень хорошо понимаю!
    (Акцент і справді кавказький)

    А ось так це тепер і буде з росіянами, авжеж. Недобре тепер бути "из России", незручно, як "із Німеччини" в 1930ті.

    І тому, до речі, вже почалася в європейських медіях лавина (кампанія?) сповідей "хороших рускіх" (а по Європі їх, виїхалих, багато!), як вони й самі мучаться і страждають під Путіним, і як вони проти цієї війни, - редактор однієї з провідних у ЄС газет щойно написав мені, що вже й з нього досить цих жалібних Russian voices, коли ллється кров... Але голосів українських - про те, щО співвітчизники цих "замучених Путіним" коять нині на українській землі - таки бракує, за нас поки що більше говорять "картинки".

    В зв'язку з чим маю величезне прохання: люди, ведіть щоденники, за найменшої можливості - фіксуйте все пережите! воно й терапевтичний ефект має, і для перемоги нашої доконечне: якщо вони вже зараз починають нас "перекрикувати", то далі буде ще складніше, - а перемагає, не забуваймо, а кінцевому історичному підсумку той, хто не тільки діє, а й володіє наративом. Не Гамлет, а Фортінбрас.

    Тримаймося.
  • экзорцист
    У цієї підлоти ніколи не було честі. НІ-КО-ЛИ! Свою підлість називають "ваєннай хитрастью": ДАП, Іловайськ, бомбардування мирних міст і сіл, добивання поранених, розстріли мирних людей...
    Маскалі - не люди! Але все одне переможемо! І все їм пригадаємо.
    "Я нє знал" не проканає, за все дадуть відповідь трусливі виродки.
  • Владислав Васильченко
    Европа вырастила кремлевского убийцу сегодня трусливо сидит в кустах!
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