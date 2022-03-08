Путін помиляється, думаючи, що атаки на мирних жителів зломлять дух захисників України, - Дуда
8 93617
Російська "тактика" ведення війни проти України з обстрілами будинків і вбивствами мирних жителів не принесе президенту РФ Володимиру Путіну бажаного результату і не зломить опір агресору.
Впевненість у цьому висловив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Twitter глави польської держави.
"Якщо ВВП (Володимир Путін. - Ред.) думає, що, зносячи будинки і вбиваючи мирних жителів, російська армія зломить волю і дух захисників України, вони глибоко помиляються", - пише він.
Дуда зазначив, що спілкувався з президентом України щодо ситуації в країні та оборони від атак окупантів.
"Як сказав мені Володимир Зеленський, кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, вбита російською ракетою, підвищує стійкість Захисників і волю до перемоги", - йдеться в повідомленні.