Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: майже 12 тис. осіб, 303 танки, 1036 броньованих машин, 48 літаків, 80 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:

особового складу - майже 12 тисяч осіб,

танків ‒ 303 од,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од,

артилерійських систем –120,

РСЗВ - 56,

засоби ППО - 27,

літаків – 48,

гелікоптерів – 80 од,

автомобільної техніки - 474,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо", - додали в Генштабі.