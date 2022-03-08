Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, - Верещук. ВIДЕО

Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений з РФ в офіційному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою погоджувалося відкриття гуманітарного коридору", – зазначила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій УкраїниУкраїни Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

Маршрут гуманітарного коридору один для евакуації людей: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

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"Ми вже маємо інформацію, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом. Не погодженим та небезпечним. Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально", – сказала вона.

Йдеться про евакуацію із Сум до Полтави цивільних мешканців, зокрема іноземних студентів, зокрема з Індії та Китаю, а також доставку гуманітарних вантажів – продуктів харчування та вкрай необхідних ліків.

Українська сторона готова повністю забезпечити безпеку по всьому маршруту.

Домовлено про початок режиму тиші о 9:00 за київським часом. Часові рамки гуманітарного коридору – з 9:00 до 21:00 8 березня.