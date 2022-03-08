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Янукович "по-батьківському" порадив Зеленському "за всяку ціну зупинити кровопролиття"

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Янукович "по-батьківському" порадив Зеленському "за всяку ціну зупинити кровопролиття"
Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до чинного президента Володимира Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського...Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході", - запевняє втікач.

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 Зазначимо, що у зверненні Янукович повторює основні меседжі російської пропаганди про нібито звірства націоналістичних батальйонів на Донбасі під час АТО. Втім, він жодним словом не докоряє Росії, яка всіляко розпалювала конфлікт на Донбасі, а 24 лютого 2022 року відкрито вторглася на територію України.

Янукович по-батьківському порадив Зеленському за всяку ціну зупинити кровопролиття 01
Янукович по-батьківському порадив Зеленському за всяку ціну зупинити кровопролиття 02

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Топ коментарі

  • Роман Н 82952942
    Янукович, іди *****!
  • Привет
    Янукович иди ***** вслед за руским военным кораблем..
  • Gyro
    Шановний Вікторе Федоровичу! Знайдіть мотузку та мило й астанавітєсь(((
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