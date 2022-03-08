Четверо цивільних загинуло внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України.
"7 березня, після ворожих обстрілів, на Миколаївщині виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 - на об'єктах. Внаслідок обстрілів загинуло 4 цивільні особи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з-під завалів рятувальники деблокували 5 осіб, яких доставлено до лікарень.
За інформацією ДСНС, на виклики реагували підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. На пожежах евакуйовано 8 осіб. Дані по загиблих та постраждалих уточнюються.
До ліквідації наслідків пожеж та подій загалом залучалось 15 одиниць техніки ДСНС та 32 рятувальники.
Також повідомляється, що двома піротехнічними групами вилучено з житлового сектору 15 боєприпасів.