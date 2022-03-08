Четверо цивільних загинуло внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині

Після ворожих обстрілів у Миколаївській області 7 березня виникло 11 пожеж, вісім з яких у житловому секторі та три - на об'єктах. Загинули чотири цивільні особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України.

"7 березня, після ворожих обстрілів, на Миколаївщині виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 - на об'єктах. Внаслідок обстрілів загинуло 4 цивільні особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з-під завалів рятувальники деблокували 5 осіб, яких доставлено до лікарень.

За інформацією ДСНС, на виклики реагували підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. На пожежах евакуйовано 8 осіб. Дані по загиблих та постраждалих уточнюються.

До ліквідації наслідків пожеж та подій загалом залучалось 15 одиниць техніки ДСНС та 32 рятувальники.

Також повідомляється, що двома піротехнічними групами вилучено з житлового сектору 15 боєприпасів.

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