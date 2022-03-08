В Україні почали виплачувати 6,5 тис. грн через втрату роботи внаслідок війни
Про це з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова повідомляє Ліга, передає Цензор.НЕТ.
Допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується єдиний соціальний внесок, та фізичні особи-підприємці усіх груп.
Виплата на підтримку населення буде здійснюватися у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Це Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області і місто Київ.
Як отримати 6500 грн:
1. Авторизуватися в "Дії" та обрати послугу "єПідтримка"
2. Обрати картку "єПідтримка". Якщо її ще немає, інструкція з оформлення є на сайті https://e-aid.diia.gov.ua/#card
3. Натиснути "Отримати допомогу"
4. Очікувати зарахування коштів
Виплату можна витратити на будь-що.
3 березня президент Володимир Зеленський анонсував, що українці, які втратили можливість працювати через війну, отримають по 6500 грн.
6 березня Кабінет міністрів затвердив перелік регіонів, на території яких буде виплачуватися допомога.