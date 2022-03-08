В Україні почали виплачувати 6,5 тис. грн через втрату роботи внаслідок війни

З 8 березня в Україні почали виплачувати 6,5 тис. грн людям, які втратили роботу через війну.

Про це з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова повідомляє Ліга, передає Цензор.НЕТ.

Допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується єдиний соціальний внесок, та фізичні особи-підприємці усіх груп.

Виплата на підтримку населення буде здійснюватися у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Це Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області і місто Київ.

Як отримати 6500 грн:

1. Авторизуватися в "Дії" та обрати послугу "єПідтримка"

2. Обрати картку "єПідтримка". Якщо її ще немає, інструкція з оформлення є на сайті https://e-aid.diia.gov.ua/#card

3. Натиснути "Отримати допомогу"

4. Очікувати зарахування коштів

Виплату можна витратити на будь-що.

Читайте також: Виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня, - Шмигаль

3 березня президент Володимир Зеленський анонсував, що українці, які втратили можливість працювати через війну, отримають по 6500 грн.

6 березня Кабінет міністрів затвердив перелік регіонів, на території яких буде виплачуватися допомога.