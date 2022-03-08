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Нам дуже потрібні добровольці на Київ, - мер Франківська Марцінків

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Нам дуже потрібні добровольці на Київ, - мер Франківська Марцінків
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав франківців йти добровольцями захищати Київ.

Про це він повідомив у відеозверненні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Ви знаєте, що від Києва дуже багато залежить. Нам дуже потрібні добровольці на Київ. Щоби столиця дала гідний відпір. Тому усі, хто мене чує, хто, можливо, не залучений зараз у Збройні сили України, тероборону та може за станом здоров'я: нам дуже необхідні добровольці! Приходьте на перший поверх білого будинку (адмінбудівлі)", — сказав Марцінків.

Це зараз надзвичайно важливо, відзначив він.

Марцінків також відзначив, що сьогодні, 8 березня, відправляються до Києва за людьми евакуаційні автобуси. Важливо зараз здійснити як гуманітарну, так і евакуаційну допомогу, сказав мер Франківська.

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Топ коментарі

  • Огусто
    Как войну видят украинцы и как ее "видит" фашистское российское ТВ https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1500236078137192450 (видео).

    P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанина: "Ватная знакомая вдруг осознала, что сыну через месяц 18 лет, и что из этого следует. Теперь и Крым не очень-то наш, и операция Z не нужна, да и вообще, пришло вдруг понимание, как было классно в Крыму до 2014 года. Смотрит телевизор и плачет".
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    Да она просто гений, другие даже так не могут.
  • Олександр Войтенко
    Тоді мені поясніть. Я вже другий тиждень ходжу, телефоную до воєнкомату щоб мене призвали в армію, а відповідь одна: немає вільних місць. І це при тому що я маю УБД
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