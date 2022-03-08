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Росія погрожує припинити постачання газу до Європи

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Росія погрожує припинити постачання газу до Європи
У РФ заявили нібито європейські політики своїми заявами підштовхують Росію припинити постачати газ до Європи.

Віце-прем'єр уряду РФ Олександр Новак заявив 7 березня, що Росія може відповісти на заборону роботи газопроводу "Північний потік - 2" зупинкою роботи "Північного потоку - 1". Про це повідомляє Гордон із посиланням на "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що у зв'язку з необґрунтованими звинуваченнями на адресу Росії щодо енергетичної кризи в Європі та запровадження заборони щодо "Північного потоку – 2", у нас є повне право ухвалити "дзеркальне" рішення та накласти ембарго на прокачування газу через газопровід "Північний" потік – 1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні 100%", – наголосив він.

Новак додав, що Росія поки що такого рішення не ухвалює, "хоча європейські політики своїми заявами та звинуваченнями на адресу Росії до цього підштовхують".

Bloomberg наголошує, що ця заява пролунала після дня сильних коливань на європейських газових ринках, коли ціни в якийсь момент зросли майже на 80% через побоювання перебоїв із постачаннями з Росії.

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Як зазначає ВВС, ЄС отримує приблизно 40% свого газу та 30% своєї нафти з Росії, і в нього немає варіантів легкої заміни у разі перебоїв із поставками.

Водночас на тлі вторгнення РФ в Україну в ЄС заявили про розробку плану, щоб швидко позбутися залежності від російської нафти та газу.

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Топ коментарі

  • olele
    ...Потому что украинская армия выдает России сейчас ******** с такой скоростью и таким количеством, что у мира появился реальный шанс закончить с этим государственным недообразованием уже в этой серии.
    Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
    Мы теперь хотим решить её сами.
    Всем миром.
    Сейчас.

    А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
    Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
    Всё это должно придти в ваши города.
    В ваши дома. В ваши квартиры.
    В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
    Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
    Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
    Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
    Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
    Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
  • Roman I 19915c5b
    Русскій ванючій газ - іді нах#й !
  • svoroncov
    Чекаємо з нетерпінням
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