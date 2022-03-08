Росія погрожує припинити постачання газу до Європи

У РФ заявили нібито європейські політики своїми заявами підштовхують Росію припинити постачати газ до Європи.

Віце-прем'єр уряду РФ Олександр Новак заявив 7 березня, що Росія може відповісти на заборону роботи газопроводу "Північний потік - 2" зупинкою роботи "Північного потоку - 1". Про це повідомляє Гордон із посиланням на "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що у зв'язку з необґрунтованими звинуваченнями на адресу Росії щодо енергетичної кризи в Європі та запровадження заборони щодо "Північного потоку – 2", у нас є повне право ухвалити "дзеркальне" рішення та накласти ембарго на прокачування газу через газопровід "Північний" потік – 1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні 100%", – наголосив він.

Новак додав, що Росія поки що такого рішення не ухвалює, "хоча європейські політики своїми заявами та звинуваченнями на адресу Росії до цього підштовхують".

Bloomberg наголошує, що ця заява пролунала після дня сильних коливань на європейських газових ринках, коли ціни в якийсь момент зросли майже на 80% через побоювання перебоїв із постачаннями з Росії.

Також читайте: Кулеба про ембарго на російську нафту і газ: буде, але поки без європейців

Як зазначає ВВС, ЄС отримує приблизно 40% свого газу та 30% своєї нафти з Росії, і в нього немає варіантів легкої заміни у разі перебоїв із поставками.

Водночас на тлі вторгнення РФ в Україну в ЄС заявили про розробку плану, щоб швидко позбутися залежності від російської нафти та газу.