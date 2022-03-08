Путін може атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні, - Домбровскіс

Президент Росії Володимир Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні. Тому Євросоюз зобов'язаний підтримувати Київ.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, це (російська агресія. - Ред.) не зупиниться в Україні. Очевидно, що Путін зараз перебуває в якомусь агресивному військовому настрої, і, на жаль, цілком ймовірно, що ця агресія продовжиться і в інших країнах", - зазначив він.

На його думку, під удар можуть потрапити країни Балтії.

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"Досить подивитися на посилення агресивної риторики Росії і заяви про те, що Росія підтримує інтереси Білорусі в доступі до Балтійського моря, а також посилення антибалтійської риторики - у всякому разі, в Україні це також почалося з посилення антиукраїнської риторики", - додав Домбровскіс.