Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Путін може атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні, - Домбровскіс

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Путін може атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні, - Домбровскіс
Президент Росії Володимир Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні. Тому Євросоюз зобов'язаний підтримувати Київ.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, це (російська агресія. - Ред.) не зупиниться в Україні. Очевидно, що Путін зараз перебуває в якомусь агресивному військовому настрої, і, на жаль, цілком ймовірно, що ця агресія продовжиться і в інших країнах", - зазначив він.

На його думку, під удар можуть потрапити країни Балтії.

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"Досить подивитися на посилення агресивної риторики Росії і заяви про те, що Росія підтримує інтереси Білорусі в доступі до Балтійського моря, а також посилення антибалтійської риторики - у всякому разі, в Україні це також почалося з посилення антиукраїнської риторики", - додав Домбровскіс.

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Топ коментарі

  • Володимир Начинка a8144ae9
    Не може, а так точно й буде.
  • Родион Ивашин
    А НАТО знову буде висловлювати занепокоєння. Може, навіть глибоке.
  • Первый Второй
    Острова были незаконно оккупированы Россией в 1945-м.
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