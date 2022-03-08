РФ дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 8 березня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначається, МЗС працює над ухваленням цього тижня нових болючих санкцій Європейського Союзу проти Росії
Санкції
- Японія запровадила персональні санкції проти ще 20 росіян, причетних до організації військового вторгнення Росії в Україну. До списку увійшли прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак
- Австралія посилює санкції проти Росії та її громадян. Санкційні заходи вдарять, зокрема, по російських пропагандистах
Фінансова допомога
- Світовий банк схвалив 723 мільйони доларів у вигляді позик і грантів для України
- Польський банк BGK виділив 30 мільйонів польських злотих (близько 6,7 мільйонів доларів) на допомогу Україні
Ізоляція РФ
Росія дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції.
- За даними Castellum.ai, глобальної бази даних для відстеження санкцій, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу в світі через її збройне вторгнення до України
- Міжнародна корпорація Procter & Gamble заявила, що зупинить усі нові капіталовкладення в Росії
- Австралійська нафтопереробна компанія Viva Energy відмовилася від закупівель сирої нафти у російських компаній
- Американська компанія-виробник косметики Estee Lauder тимчасово зупиняє комерційну діяльність у Росії
- Найбільша американська криптобіржа Coinbase заблокувала понад 25 тисяч гаманців, пов'язаних із росіянами
- Японський автовиробник Nissan планує зупинити виробництво на своєму заводі в Росії
- Національний медійний регулятор у Латвії заборонив ретрансляцію 18 російських телеканалів, пов'язаних із Gazprom Media
- Гонконгська ф'ючерсна біржа припиняє торгівлю ф'ючерсами на Московській валютній біржі.
Депутінізація світу
- Адміністрація відеохостингу YouTube видалила канали російського пропагандиста Володимира Соловйова
- За прогнозами американського банківського холдингу Morgan Stanley & Co, уже у квітні Росія може оголосити дефолт, не маючи можливості здійснити виплати за зовнішнім боргом
Гуманітарна допомога
- Актор Леонардо ді Капріо пожертвував на потреби Збройних сил України 10 мільйонів доларів
- Міжнародна авіаційна група Avia Solutions Group надала додаткові 400 тисяч євро на підтримку організацій в Україні
- Литовська конфедерація промисловців оголосила про збір допомоги для України