РФ дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 8 березня

13-й день тотального спротиву українського народу проти збройної агресії РФ. Боротьба триває, у тому числі на дипломатичному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, МЗС працює над ухваленням цього тижня нових болючих санкцій Європейського Союзу проти Росії

Санкції

- Японія запровадила персональні санкції проти ще 20 росіян, причетних до організації військового вторгнення Росії в Україну. До списку увійшли прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак

- Австралія посилює санкції проти Росії та її громадян. Санкційні заходи вдарять, зокрема, по російських пропагандистах

Фінансова допомога

- Світовий банк схвалив 723 мільйони доларів у вигляді позик і грантів для України

- Польський банк BGK виділив 30 мільйонів польських злотих (близько 6,7 мільйонів доларів) на допомогу Україні

Ізоляція РФ

Росія дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції.

- За даними Castellum.ai, глобальної бази даних для відстеження санкцій, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу в світі через її збройне вторгнення до України

- Міжнародна корпорація Procter & Gamble заявила, що зупинить усі нові капіталовкладення в Росії

- Австралійська нафтопереробна компанія Viva Energy відмовилася від закупівель сирої нафти у російських компаній

- Американська компанія-виробник косметики Estee Lauder тимчасово зупиняє комерційну діяльність у Росії

- Найбільша американська криптобіржа Coinbase заблокувала понад 25 тисяч гаманців, пов'язаних із росіянами

- Японський автовиробник Nissan планує зупинити виробництво на своєму заводі в Росії

- Національний медійний регулятор у Латвії заборонив ретрансляцію 18 російських телеканалів, пов'язаних із Gazprom Media

- Гонконгська ф'ючерсна біржа припиняє торгівлю ф'ючерсами на Московській валютній біржі.

Читайте також: Оперативна обстановка від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня

Депутінізація світу

- Адміністрація відеохостингу YouTube видалила канали російського пропагандиста Володимира Соловйова

- За прогнозами американського банківського холдингу Morgan Stanley & Co, уже у квітні Росія може оголосити дефолт, не маючи можливості здійснити виплати за зовнішнім боргом

Гуманітарна допомога

- Актор Леонардо ді Капріо пожертвував на потреби Збройних сил України 10 мільйонів доларів

- Міжнародна авіаційна група Avia Solutions Group надала додаткові 400 тисяч євро на підтримку організацій в Україні

- Литовська конфедерація промисловців оголосила про збір допомоги для України