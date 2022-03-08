Розпочався перший етап евакуації населення з Сум. ВIДЕО

У місті Суми розпочався перший етап евакуації населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.

"Сумам надали зелений коридор, розпочався перший етап евакуації", - зазначив він.

Тимошенко також оприлюднив відео, на якому видно, як відправляються евакуаційні транспортні колони з громадянами.

Раніше було анонсовано, що після кількох зривів російською стороною спроб евакуації мирних мешканців 8 березня має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

За словами віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, жодні інші маршрути не погоджувалися.