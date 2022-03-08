Зеленський про можливість компромісу з РФ: Щодо НАТО я охолов. Готовий до діалогу, але не до капітуляції
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання, чи готова Україна піти на вимоги РФ для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським; визнати незалежність "Л/ДНР", Зеленський сказав: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції".
"Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ", - додав президент.
Він також зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки, і ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом".
"Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ, ми можемо обговорити і знайти компроміс", - сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що ключове питання - те, як люди на цих територіях житимуть, хто хоче бути частиною України.
"Що має бути зроблено - Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній кулі без кисню. Я гадаю, це те, де він перебуває", - заявив він.