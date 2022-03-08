Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!": Мер Маркушин отримав пропозицію здати місто. ФОТО

22 49723
Мер Ірпеня Олександр Маркушин отримав пропозицію здати місто, в нагороду йому обіцяли життя та покращення матеріального становища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер написав у Фейсбуці.

На роздуми дали 24 години. Для контактів вказаний російський телефон.

"Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!", - написав Маркушин.

Він зробив окупантам зустрічну публічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана.

"Повертайтеся в росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без вас", - підкреслив Ірпінський міський голова.

Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!: Мер Маркушин отримав пропозицію здати місто 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Львiвянин
    Респект меру і місту Ірпінь!
  • Alex Chek
    Ірпінь - місто в центрі світу!
  • Алексей Технолог
    Яке "Взяти Київ за три дні", якщо поламали зуби на Гостомелі, Бучі та Ірпіні!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини