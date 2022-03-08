Ракетним ударом окупанти знищили почесне консульство Албанії в Харкові

Внаслідок ракетного удару Росії по Харкову знищено почесне консульство Албанії, повідомляє Посольство України в Албанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує ZN.UA.

Обійшлося без жертв. Персонал консульства зараз у безпеці.

Міністерство закордонних справ Албанії засудило напад.

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of 🇦🇱 in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO — Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) March 7, 2022

Албанія, як і Чорногорія, Північна Македонія, ЄС, США, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія, наразі перебуває у "списку ворогів" Росії.

27 лютого країна долучилася до ЄС у запровадженні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" для "демілітаризації" та "денацифікації" України, її "зачистки від нацистів".

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Міноборони РФ стверджує, що завдає точкових ударів по військових об'єктах, але насправді Росія розв'язала повномасштабну війну в Україні, завдаючи, зокрема, ракетних ударів по містах, від чого руйнуються житлові будинки, страждає інфраструктура. Вже загинули сотні мирних мешканців, серед яких – діти. Мільйони людей змушені ховатися у бомбосховищах. Понад мільйон людей стали біженцями в сусідніх країнах. Водночас Збройні сили України гідно захищають нашу землю: РФ втратила тут уже понад 12 тисяч військових та сотні одиниць військової техніки.