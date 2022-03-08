"Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що їм потрібно": Велика Британія підтримає Польщу, якщо та вирішить надати Україні літаки
Про це повідомляє Reuters. інформує Цензор.НЕТ.
"Я підтримав би поляків і будь-який вибір, який вони зроблять", – сказав Воллес, додавши, що Сполучене Королівство не може запропонувати літаки, якими могли б користуватися українці.
"Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що їм потрібно. Польща розуміє, що вибір, який вона зробить, не тільки безпосередньо допоможе Україні, що добре, але й може привести її до прямої лінії вогню з таких країн, як Росія чи Білорусь", - зазначив міністр.
Британія надала Україні оборонну зброю, а також іншу військову та гуманітарну допомогу.
Воллес заявив, що в середу зробить заяву в парламенті, в якій визначить, яку подальшу летальну та нелетальну допомогу надаватиме Британія, а також які заходи британський уряд закликатиме вжити інші країни.
Раніше офіційний представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що жодних рішень щодо передачі Україні бойових літаків поки що не прийнято.